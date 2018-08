Shell bezorgt brandstof alleen bij bedrijven

Gepubliceerd op | Views: 481

DEN HAAG (AFN) - Shells experimentele bezorgdienst voor brandstoffen levert niet meer aan consumenten. TapUp, zoals de start-up vanuit het oliebedrijf heet, merkte dat er meer vraag kwam vanuit de zakelijke markt en besloot zich daarop te richten. De interesse van consumenten was toch al beperkt. Een woordvoerster van Shell sluit niet uit dat TapUp op termijn ook weer auto's van particulieren op locatie gaat volgooien.

Met name autoverhuurbedrijven, deelautobedrijven, overheden en logistieke bedrijven zijn klant bij TapUp. Dat komt met een elektrisch wagentje met ongeveer duizend liter brandstof aan boord bij de klant langs. Met die hoeveelheid brandstof kunnen ongeveer 25 wagens worden afgetankt.

Behalve benzine en diesel biedt TapUp sinds kort ook GTL aan. Dat is een schoner dieselalternatief dat uit aardgas wordt gemaakt. Shell gaat eerst kijken of GTL een succes wordt, maar wil met de dienst in de toekomst mogelijk ook andere alternatieve brandstoffen aanbieden.

TapUp blijft zich voorlopig op de regio Rotterdam richten. Wel wil de dienst flink uitbreiden. Van vijf bezorgvoertuigen op dit moment wil het komend jaar doorgroeien naar vijftig.