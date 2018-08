'Noorse staatsfonds moet in olie blijven'

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: energie

OSLO (AFN/RTR) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds kan beter toch niet uit beleggingen in de olie- en gasindustrie stappen. Volgens een belangrijk advies van een door de Noorse overheid aangestelde commissie biedt zo'n ingrijpende maatregel geen garanties als de olieprijzen straks permanent omlaag zouden gaan.

Eerder zei de centrale bank van het Scandinavische land juist dat het fonds er goed aan doet te stoppen met het investeren in olie en gas, om minder kwetsbaar te worden voor de schommelingen van de olieprijzen. Dat zorgde voor een schok op de wereldwijde aandelenmarkten. De Noorse overheid neemt waarschijnlijk later dit jaar een definitief besluit.

Noorwegen krijgt al jaren veel geld binnen door olie- en gaswinning in de Noordzee. Met die opbrengsten is het land gaan beleggen. De Noren zitten in duizenden beursgenoteerde bedrijven. De waarde van het fonds ligt momenteel rond de 1000 miljard euro en daarmee is het het grootste staatsfonds ter wereld. Ongeveer 4 procent is belegd in olie- en gasbedrijven. De Noren hebben bijvoorbeeld miljarden geïnvesteerd in Shell.