Triodos krikt winst op met meevaller

AMSTERDAM (AFN) - Triodos Bank heeft in de eerste helft van het jaar meer winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging was te danken aan een eenmalige meevaller door de fusie van twee Amerikaanse duurzame banken, waarvan Triodos er in eentje investeert.

De nettowinst steeg van 19,4 miljoen tot 20,5 miljoen euro. De samensmelting van de Californische New Resource Bank met een grotere Amerikaanse branchegenoot droeg 3,8 miljoen euro bij aan het resultaat.

Triodos heeft een sterk duurzaamheidsprofiel en beoogt met zijn leningen iets bij te dragen aan een betere wereld, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame ondernemingen en projecten. De totale kredietportefeuille, inclusief hypotheken steeg met 7,5 procent. Het aantal klanten nam met 3 procent toe tot 698.000.

De bank rekent ook in de tweede helft van het jaar op groei. Triodos verwacht wel neerwaartse druk op het rendement op eigen vermogen door de lage rentes en steeds strengere regelgeving in combinatie met het streven naar ,,impact".