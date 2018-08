Gepubliceerd op | Views: 685 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal iets sterker gegroeid dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Volgens het statistiekbureau kwam de groei uit op 0,5 procent, tegen 0,4 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Economen hadden in doorsnee ook op een vooruitgang met 0,5 procent gerekend. Op jaarbasis ging de grootste economie van Europa met 2,3 procent vooruit, tegen 2,1 procent in de voorgaande periode.

De groei van de economie werd gestuwd door de hogere bestedingen van consumenten en vooral de overheid. Daarnaast nam de Duitse import sterker toe dan de export.

Economen van ING zien in de bevestiging van de voorlopige groeicijfers aanwijzingen dat de Duitse economie op weg is naar een ,,gouden decennium". De economie is volgens de kenners erg goed uitgebalanceerd, met sterke binnenlandse vraag door zowel consumenten als de overheid. ,,Er is erg weinig om over te klagen", aldus de kenners.