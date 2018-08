PostNL stelt omwisselratio interim-dividend vast

De omwisselratio is een omwisseltruc van mevrouw Verhagen. 7 cent dividend, plus 17 cent eerder dit jaar, kost ons 1,35 op de koers in 2018. En we staan na 18 maanden Bpost op de helft van het bod. Meer aandeelhouderswaarde op eigen kracht, dat waren haar woorden. Dit aandeel wordt kapot geshort omdat zij samen met de VVD ons hebben voorgelogen. Niets is de VVD vreemd. U krijgt 1.000 euro. We kunnen de bonnen niet vonden. Pief paf poef. Er is geen notitie dividendbelasting. De kraan gaat dicht....