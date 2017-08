'Hello Fresh mikt op beursgang in september'

Gepubliceerd op | Views: 188

BERLIJN (AFN) - Bezorger van maaltijdboxen Hello Fresh mikt op een beursgang in september. Dat heeft topman Dominik Richter tegen het Duitse Manager Magazine gezegd. Hij zei ook dat het bedrijf dat uit de koker komt van start-upinvesteerder Rocket Internet, nu minder waard is dan een paar maanden geleden. Toen werd het bedrijf gewaardeerd op 2 miljard euro.

Reden voor de lagere waardering nu is de beursgang van de Amerikaanse branchegenoot Blue Apron in juni. Sinds het beursdebuut heeft dat bedrijf veel van zijn waarde verloren. Nu wordt Blue Apron nog gewaardeerd op circa 1 miljard dollar.

Volgens Richter hoeft die koersdaling van het aandeel van Blue Apron niet te betekenen dat Hello Fresh een soortgelijk scenario staat te wachten. Hij wees op de snellere groei van Hello Fresh en de kleinere verliezen die worden geleden.