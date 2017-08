Vergelijkbare verkoop Tiffany blijft dalen

Gepubliceerd op | Views: 29

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co heeft de verkoop in winkels die langer dan een jaar zijn geopend verder zien teruglopen. Afgelopen kwartaal ging deze graadmeter gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met 1 procent achteruit. Analisten hadden verwacht dat de terugval beperkt zou blijven tot een min van 0,3 procent.

Het is al het zevende kwartaal op rij dat de vergelijkbare verkoop terugvalt. De resultaten weerspiegelen de grote uitdaging waar het circa 180 jaar oude bedrijf voor staat om de verkopen in de VS weer wat aan te jagen. Vanwege een zwakkere toestroom van toeristen valt de vraag naar ringen, horloges en andere sieraden daar al een tijd tegen.

De totale omzet in de periode die bij Tiffany liep tot eind juli steeg wel, met 3 procent tot 960 miljoen dollar. De juweliersketen zag onder meer de vraag in Azië toenemen en er werd meer verkocht via de webwinkel. De nettowinst kwam uit op 115 miljoen dollar, tegen een kleine 106 miljoen dollar een jaar geleden.