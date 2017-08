BAM boekt meer winst op lagere omzet

Gepubliceerd op | Views: 1.079

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste zes maanden van 2017 meer winst geboekt dan een jaar eerder. Het bedrijf had een lagere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar.

BAM noteerde een nettowinst van 40 miljoen euro tegen 32,9 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2016. De winstmarge steeg onder meer door een reorganisatie naar 1,7 procent. Doel is echter minimaal 2 procent. De orderportefeuille van de bouwer bleef min of meer op peil met een waarde van 10,4 miljard euro.

De prestaties zijn in lijn met de verwachtingen. BAM benadrukte uit te gaan van een lagere omzet, maar een hogere winst over heel 2017.