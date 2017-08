Sif snijdt in winstprognose

Gepubliceerd op | Views: 442

ROERMOND (AFN) - Funderingsbouwer Sif heeft voor nieuwe productiefaciliteiten in Rotterdam meer kosten moeten maken dan verwacht. Daardoor is het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eerste halfjaar met bijna een tiende gezakt in vergelijking met een jaar eerder. Ook heeft het beursgenoteerde bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar verlaagd.

De ebitda zakte met 9 procent tot 33,7 miljoen euro. Voor de tweede helft van het jaar rekent het bedrijf eveneens op een lagere ebitda dan een jaar eerder, maar de terugval zal dan waarschijnlijk maar de helft bedragen van die in het eerste halfjaar. Eerder rekende Sif voor heel 2017 nog op een ebitda die niet wezenlijk zou afwijken van 2016.

Sif slaagde er in de eerste zes maanden wel in de om zijn productie met dik 11 procent op te voeren. De omzet zoals Sif die rapporteert ging met 14 procent omhoog tot 74,4 miljoen euro.

Volgens topman Jan Bruggenthijs biedt het orderboek een goede indicatie voor toekomstige prestaties, en dat orderboek is goed gevuld. Hij wijst er onder meer op dat de aanleg van offshore windparken momenteel veel werk oplevert.