Beurzen New York sluiten in het rood

Gepubliceerd op | Views: 897

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag in het rood gesloten. Het sentiment op Wall Street werd gedrukt door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ook ging de aandacht van beleggers weer uit naar veel bedrijfsresultaten. Onder meer chipmaker Intel en speelgoedfabrikant Mattel openden de boeken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.469,89 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3215,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 10.363,17 punten.

De Chinese regering heeft de sluiting gelast van het Amerikaanse consulaat in Chengdu. Peking reageerde daarmee op de sluiting van het Chinese consulaat in Houston. Washington besloot daartoe omdat hackers met Chinese steun vertrouwelijke informatie van onder meer bedrijven in de VS zouden vergaren.

Intel verkoopt meer chips door thuiswerkers

Intel verkocht beduidend meer chips voor gebruik in datacentra, omdat er wereldwijd veel meer thuis wordt gewerkt. Maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen en de uitrol van nieuwe chips loopt volgens Intel vertraging op. Intel kelderde ruim 16 procent. Rivaal Advanced Micro Devices (AMD) steeg juist meer dan 16 procent.

Mattel profiteerde ervan dat in coronatijd veel kinderen thuis zaten. Dat stuwde de verkoop van Barbie-poppen en ander speelgoed. Daartegenover stond dat veel speelgoedwinkels een tijd dicht zijn geweest. De totale omzet ging omlaag en het verlies liep verder op. Mattel zakte 2,5 procent.

Oliedienstverlener Schlumberger is na een moeilijk tweede kwartaal van plan 21.000 banen te schrappen en won 0,9 procent. Verder kwamen onder meer industrieconcern Honeywell, creditcardverstrekker American Express en telecombedrijf Verizon Communications met resultaten naar buiten.

Interesse voor Goldman Sachs

Ook Goldman Sachs stond in de belangstelling, na een schikking in de grote fraudezaak in Maleisië. De zakenbank telt bijna 4 miljard dollar neer om alle aanklachten tegen het financiële concern te laten vallen. Goldman Sachs leverde 0,8 procent in.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de verkoop van nieuwe woningen in de VS naar het hoogste niveau is gestegen in bijna dertien jaar, geholpen door de lage hypotheekrente. Daarnaast maakte marktonderzoeker Markit bekend dat de Amerikaanse industrie deze maand groei laat zien, van de lichte krimp in juni.

De euro noteerde 1,1645 dollar tegen 1,1636 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 41,23 dollar. Brentolie ging een fractie omlaag tot 43,30 dollar per vat.