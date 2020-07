Duitse ontwikkelaar coronavaccin CureVac wil naar Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Duitsland

NEW YORK (AFN) - De Duitse biotechnoloog CureVac, die bezig is met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in New York. Daarbij wil het bedrijf 100 miljoen dollar ophalen, al kan dit bedrag nog veranderen. Het geld moet onder meer worden gebruikt om onderzoek te financieren.

Volgens persbureau Bloomberg kan de beursgang 150 miljoen tot 200 miljoen dollar gaan opleveren en kan CureVac een waardering krijgen van 1 miljard dollar. De in 2000 opgerichte onderneming wil een notering aan de technologiebeurs Nasdaq onder het beurssymbool 'CVAC'. Het juridische hoofdkantoor van de biotechnoloog moet komen in Nederland.

Onlangs werd nog bekend dat de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) voor 130 miljoen pond een belang van 10 procent in CureVac neemt. In juni werd gemeld dat de Duitse overheid voor 300 miljoen euro een belang van 23 procent heeft genomen in het bedrijf. CureVac is grotendeels in handen van miljardair Dietmar Hopp, een van de oprichters van het Duitse softwareconcern SAP en eigenaar van voetbalclub Hoffenheim.

CureVac kreeg in juni toestemming van de Duitse autoriteiten om zijn experimentele vaccin tegen het coronavirus te gaan testen op proefpersonen. De resultaten uit de eerste testfase worden dit najaar verwacht. Volgens CureVac kan het vaccin medio 2021 op de markt worden gebracht.