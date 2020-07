Bever nog altijd op zoek naar accountant

Gepubliceerd op | Views: 247

WASSENAAR (AFN) - Het beursgenoteerde vastgoedfonds Bever Holding is nog steeds op zoek naar een accountant voor de controle van de jaarrekening 2019, nadat vijf accountantsorganisaties, waaraan was gevraagd of ze hiervoor een offerte wilden uitbrengen, lieten weten niet met Bever in zee te willen gaan. Zij werden opnieuw benaderd door Bever. Vier hebben aangegeven geen offerte te willen uitbrengen, terwijl één kantoor nog geen reactie gaf.

Het gaat om PricewaterhouseCoopers Accountants, Ernst & Young Accountants, KPMG Accountants, BDO Accountants en Mazars. Gezien het feit dat het niet de verwachting is dat er alsnog een accountantsorganisatie bereidt zal zijn het jaarverslag over het boekjaar 2019 te controleren, overweegt Bever om op korte termijn (augustus) de gehele jaarrekening te publiceren waarbij in de overige gegevens zal worden aangegeven waarom de accountantsverklaring ontbreekt. Beursbedrijf Euronext heeft aangekondigd dat zij een noteringsmaatregel zal toepassen voor Bever. Het is volgens Bever op dit moment onduidelijk wanneer deze maatregel van toepassing zal zijn.