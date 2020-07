'Europese 5G-netwerken nog te afhankelijk van Huawei'

Midden volgende week gaat in Amsterdam het Huawei 5G netwerk van KPN in gebruik, de storingen die bedrijven ondervonden/ondervinden de laatste maanden moeten dan minder worden, de sites/masten stonden elkaar in de weg was de uitleg.



De gedachte dat de Chinezen alles opslaan en mee kunnen kijken zal blijven, de vorige KPN-CEO(die pedante Italiaan) had er geen problemen mee en ging er in mee.



KPN is een sluimerend bedrijf geworden, de notering is compleet nutteloos, het is een blijvend krimpend iets, het is niets meer dan een unit onder de NL-politiek.