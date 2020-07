Verkoop nieuwe woningen VS weer flink gestegen in juni

Gepubliceerd op | Views: 768 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in juni weer flink gestegen, naar het hoogste niveau in bijna dertien jaar. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel.

De verkoop steeg op maandbasis met 13,8 procent, tot 776.000 woningen op jaarbasis. Economen gingen in doorsnee uit van een stijging van 3,6 procent. In mei ging de verkoop met een herziene 19,4 procent omhoog van een eerder gemelde stijging van 16,6 procent.

De Amerikaanse woningmarkt profiteert van de lage hypotheekrente. In alle regio's van de Verenigde Staten was een stijging van de verkoop te zien. Nieuwe woningen zijn goed voor circa 10 procent van alle woningaankopen. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuw huis steeg met 5,6 procent tot ruim 329.000 dollar in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt mede door een lager aanbod van nieuwe woningen die te koop worden aangeboden.