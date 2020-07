Galapagos en Gilead krijgen positief advies voor reumamiddel

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: advies, biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos en samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben een positief advies gekregen van een commissie van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) voor Jyselca. Het gaat om twee doses van filgotinib-tabletten.

Het positieve advies is een wetenschappelijke aanbeveling aan de Europese Commissie om het geneesmiddel tegen reumatoïde artritis toe te staan in Europa. Brussel gaat het advies nu evalueren, en komt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar met een besluit.

Het middel is bedoeld voor volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis die eerder onvoldoende hebben gereageerd of intolerant zijn voor vergelijkbare geneesmiddelen tegen reuma. Eerdere onderzoeken naar filgotinib toonden aan dat het werkt en dat het veilig is in gebruik.