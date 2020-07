'Lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 539

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen staan vrijdag naar verwachting voor een lagere opening. Beleggers op Wall Street maken zich zorgen over de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ook gaat de aandacht op de financiële markten uit naar een nieuwe voorraad bedrijfsresultaten. Onder meer chipmaker Intel en speelgoedfabrikant Mattel openden de boeken.

De Chinese regering heeft de sluiting gelast van het Amerikaanse consulaat in Chengdu. Het is volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken "een wettig en noodzakelijk antwoord op de ongerechtvaardigde actie van de VS. Peking reageerde daarmee op de sluiting van het Chinese consulaat in Houston. Washington besloot daartoe omdat hackers met steun van de Volksrepubliek vertrouwelijke informatie van onder meer bedrijven in de VS zou vergaren.

Intel verkocht beduidend meer chips voor gebruik in datacentra, omdat er wereldwijd veel meer thuis wordt gewerkt. Maar de onderneming maakte ook bekend dat de productie van chips met het 7 nanometerprocedé een halfjaar vertraagd is. Die chips, waarbij de verbindingen kleiner zijn waardoor chips kleiner kunnen worden of meer rekenkracht bieden op hetzelfde formaat, liggen nu een jaar achter op de interne planning van Intel. Deze vertraging bij Intel zet mogelijk ook het aandeel van rivaal AMD in beweging.

Mattel profiteert van thuiszittende kinderen

Mattel, het bedrijf achter onder meer Barbie, profiteerde ervan dat in coronatijd veel kinderen thuis zaten. Dat stuwde de verkoop van Barbie-poppen en ander speelgoed, waardoor het kwartaalbericht van het bedrijf de gemiddelde verwachting van analisten overtrof. Daartegenover stond dat veel speelgoedwinkels een tijd dicht zijn geweest. De totale omzet ging omlaag en het verlies liep verder op.

Oliedienstverlener Schlumberger is na een zeer slecht tweede kwartaal van plan 21.000 banen te schrappen. De onderneming waarschuwde bovendien dat een mogelijke tweede golf van het coronavirus opnieuw voor negatieve resultaten kan gaan zorgen. Verder zijn onder meer industrieconcern Honeywell, creditcardverstrekker American Express en telecombedrijf Verizon met hun resultaten naar buiten gekomen.

Ook Goldman Sachs staat in de belangstelling, na een schikking in de grote fraudezaak in Maleisië. De bank telt bijna 4 miljard dollar neer om alle aanklachten tegen het financiële concern te laten vallen. Goldman Sachs sloot eerder grote deals voor het Maleisische staatsfonds 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. Een voormalige premier van het Aziatische land zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager geëindigd. Beleggers op Wall Street moesten toen ook een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten verwerken, onder meer van Tesla, Microsoft en Twitter. Daarnaast waren er nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt die erop duiden dat het herstel mogelijk stokt. De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent in de min op 26.652,33 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,2 procent lager gezet, op 3235,66 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 2,3 procent in en stond op 10.461,42 punten.