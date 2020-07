Klanten American Express bleven, maar gaven minder uit

Gepubliceerd op | Views: 196

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Creditcardverstrekker American Express heeft ook in het tweede kwartaal nog behoorlijk last van gehad van de coronacrisis. Klanten van het bedrijf gaven veel minder uit, onder meer doordat er weinig zakenreizen en etentjes meer plaatsvonden. Wel wist American Express klanten langer aan zich te binden. Dat deed de onderneming door zijn kaarthouders nieuwe voordeeltjes aan te bieden, zoals korting op streamingdiensten en maaltijdbezorging.

Het bedrijf haalde ruim 1,1 miljard dollar op aan de jaarlijkse vergoeding van kaarthouders, een toename met 15 procent. Door lagere uitgaven per kaart en minder rente-inkomsten daalde de omzet met net geen 30 procent tot 7,7 miljard dollar. In mei en juni gaven de kaarthouders wel weer wat meer uit dan in april.

Onder de streep bleef van de inkomsten een winst over van 257 miljoen dollar. Vorig jaar bedroeg de winst van American Express in het tweede kwartaal nog een kleine 1,8 miljard dollar.