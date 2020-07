Schlumberger schrapt 21.000 banen na slecht kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 1.351

HOUSTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse oliedienstverlener Schlumberger is na een zeer slecht tweede kwartaal van plan 21.000 banen te schrappen. Het bedrijf gaat daar 1 miljard dollar aan besteden. Verder is het ook nog 2,7 miljard dollar kwijt aan herstructureringen om kosten te besparen.

Schlumberger boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 3,4 miljard dollar in vergelijking met een nettowinst van 492 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om het slechtste resultaat in 14 jaar.

"Dit was waarschijnlijk het meest uitdagende kwartaal van de afgelopen decennia", zei directeur Olivier Le Peuch. "Veroorzaakt door de ongekende daling van de activiteit in Noord-Amerika als gevolg van de dalende budgetten van klanten, wat werd versterkt door het coronavirus." Schlumberger waarschuwde bovendien dat een mogelijke tweede golf van het coronavirus opnieuw voor negatieve resultaten kan gaan zorgen.