'ASMI voert omzet iets op'

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft zijn omzet in het tweede kwartaal iets hoger uit zien vallen dan in de eerste drie maanden. Dat stellen analisten althans in doorsnee, blijkt uit een consensus die door persbureau Bloomberg werd verzameld.

De omzet komt volgens de marktkenners uit op net geen 300 miljoen euro, tegen ruim 325 miljoen euro in het eerste kwartaal. Daarmee voldoet het Almeerse bedrijf aan zijn eigen verwachting van een omzet tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro. Die omzet is wel lager dan het tweede kwartaal van 2019, toen er nog voor ruim 363 miljoen euro aan verkopen de boeken ingingen. Ook in de eerste periode lagen de verkopen overigens al lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De marktvorsers rekenen verder op een aangepaste nettowinst van ruim 70 miljoen euro, ongeveer 10 procent minder dan de winst van 77,6 miljoen euro uit het eerste kwartaal.

De nodige chipfabrikanten hebben de afgelopen tijd laten weten dat er juist veel vraag is naar chips voor met name datacentra. Door thuiswerken is de vraag naar clouddiensten namelijk fors toegenomen. Daar staat tegenover dat er juist voor consumentenelektronica als smartphones en laptops weer minder verkopen worden verwacht. ASMI gaf zelf eerder al aan te rekenen op nieuwe opdrachten ter waarde van tussen de 280 miljoen en 310 miljoen euro.

Verder kijken beleggers uit naar de mogelijke verdere verwachtingen van het chipbedrijf voor dit jaar. Bovendien is het de eerste keer dat de nieuwe topman Benjamin Loh cijfers mag presenteren. Zijn benoeming als opvolger van Chuck del Prado werd in mei goedgekeurd door de aandeelhouders.