Minder omzet en winst voorzien bij KPN

AMSTERDAM (AFN) - KPN heeft afgelopen kwartaal een lagere omzet en iets minder winst behaald dan een jaar eerder. Dat is althans de gemiddelde verwachting van twintig analisten die het telecombedrijf zelf heeft gepolst, vooruitlopend op de cijferpresentatie op maandag.

De marktkenners voorspellen in doorsnee een kwartaalomzet van 1,3 miljard euro, tegen 1,4 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond voor eenmalige posten, schatten zij gemiddeld op 595 miljoen euro, wat iets lager zou zijn dan in de tweede periode van 2019. De nettowinst zal licht zijn gedaald tot 126 miljoen euro.

Beleggers zullen bij het kwartaalbericht vooral graag willen weten hoeveel last het bedrijf heeft van de coronacrisis. Topman Joost Farwerck noemde de pandemie bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers al een ongekende uitdaging, maar hij vond het toen nog te vroeg voor concrete voorspellingen. De impact van verschillende coronamaatregelen op de resultaten was toen nog "beperkt". KPN had verschillende acties ondernomen en zag "een aanzienlijke toename in verkeer op mobiele en vaste netwerken". Onder meer het massale thuiswerken en de vele videovergaderingen bleven niet onopgemerkt.

5G-netwerk

Ook geeft KPN mogelijk nog extra informatie over zijn nieuwe 5G-netwerk en de groeikansen die dat met zich meebrengt. In het grootste deel van de Randstad en Eindhoven kunnen klanten met een geschikt toestel vanaf dinsdag gebruikmaken van het nieuwe supersnelle mobiele internet. Het telecombedrijf wil de 5G-dekking daarna in hoog tempo door heel Nederland uitbreiden. Het gaat om een mega-operatie die naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar is afgerond.

De stap is mogelijk door de eerste veiling van 5G-frequenties, waarvan de uitkomst onlangs bekend werd. De drie grote telecomproviders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben frequenties in de wacht gesleept. Zij waren ook de enige partijen die tot de veiling waren toegelaten. KPN betaalde 416 miljoen euro voor een aantal frequenties. De totale opbrengst voor de Staat bedroeg meer dan 1,2 miljard euro.