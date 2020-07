Geen kortingsdreiging bij pensioenfonds PostNL

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

GRONINGEN (AFN) - Bij het pensioenfonds van PostNL dreigen vooralsnog geen kortingen, zoals wel het geval is bij enkele van de grootste pensioenfondsen in Nederland. Volgens het kwartaalbericht van het fonds van het postbedrijf bedroeg de actuele dekkingsgraad eind juni 102,5 procent. Dat is ver boven de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

"Met een beleidsdekkingsgraad van 105,7 procent komen we in de buurt van het minimaal vereiste eigen vermogen. Er is echter geen aanleiding om korting van pensioenaanspraken of bijstortingen door de werkgever te verwachten", zegt bestuursvoorzitter René van de Kief van het fonds. "De beleggingen hebben zich in het tweede kwartaal redelijk hersteld, mede dankzij flankerend overheidsbeleid. Het effect van corona op de langere termijn is onzeker, maar leidt vooralsnog niet tot het afwijken van het strategische beleggingsbeleid."