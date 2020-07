Brede verkoopgolf op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag flink in het rood. De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgden voor een brede verkoopgolf op de beurzen. Op het Damrak vielen de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify in goede aarde. De chipsector moest het ontgelden na tegenvallende vooruitzichten van chipgigant Intel.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 2 procent kwijt op 565,02 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 773,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,7 procent in.

Chipmachinemaker ASML (min 4,8 procent) behoorde tot de grootste dalers in de AEX na publicatie van de resultaten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipmaker kwam met sterke tweedekwartaalcijfers, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen. Ook loopt de uitrol van nieuwe chips volgens Intel vertraging op. Sectorgenoten ASMI en Besi verloren ook ruim 4 procent. In Parijs daalde chipmaker STMicroelectronics 3,3 procent en de Duitse chipfabrikant Infineon zakte 4,2 procent.

Shell

Levensmiddelenconcern Unilever en olie- en gasbedrijf Shell waren de enige stijgers in de AEX met plusjes van 0,1 procent. Signify voerde de kleine kopgroep in de MidKap aan met een winst van dik 5 procent. De verlichtingsfabrikant wist de omzetdaling in het tweede kwartaal beperkt te houden dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. De winst steeg tot 81 miljoen euro, van 50 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf geeft geen verwachting voor heel 2020 vanwege de coronacrisis.

Bij de kleinere bedrijven zakte Accell 3 procent. De fietsenfabrikant zag de verkopen in juni fors toenemen en wist daarmee de stevige dalingen in voorgaande maanden te compenseren. De virusuitbraak leidde wel tot druk op de marges en Accell verwacht dat het bedrijfsresultaat in heel 2020 onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen. Amsterdam Commodities (Acomo) won 2,5 procent. De thee-, specerijen- en notenhandelaar voerde de omzet en winst in de eerste jaarhelft op, ondanks de uitdagende omstandigheden door de virusuitbraak.

De euro noteerde op 1,1604 dollar tegen 1,1617 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 41,42 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 43,61 dollar per vat.