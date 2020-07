KPN zet 5G-netwerk aan

Gepubliceerd op | Views: 1.456

DEN HAAG (AFN) - KPN zet dinsdag zijn vernieuwde mobiele netwerk met 5G-technologie aan. In het grootste deel van de Randstad en Eindhoven kunnen klanten met een geschikt toestel vanaf dan gebruikmaken van het nieuwe supersnelle mobiele internet. Het telecombedrijf wil de 5G-dekking daarna in hoog tempo door heel Nederland uitbreiden.

Het gaat om een mega-operatie die naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar is afgerond. Topman Joost Farwerck wijst in een toelichting op de vele nieuwe mogelijkheden, met name ook op zakelijk vlak. "Diensten waarmee je bijvoorbeeld drones zelfstandig inspecties kan laten doen op bedrijfsterreinen of waarmee hulpdiensten, zoals de ambulance, sneller op de bestemming kunnen komen. Daar zit de echte winst: want 4G verbond mensen en 5G verbindt de hele maatschappij. Dat is cruciaal, want zo blijft Nederland digitale koploper."

De stap is mogelijk door de eerste veiling van 5G-frequenties, waarvan de uitkomst eerder deze week bekend werd. De drie grote telecomproviders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben frequenties in de wacht gesleept. Zij waren ook de enige partijen die tot de veiling waren toegelaten. KPN betaalde 416 miljoen euro voor een aantal frequenties. De totale opbrengst voor de Staat bedroeg meer dan 1,2 miljard euro.

Minder storingsgevoelig

De veiling was een politiek gevoelig onderwerp, omdat de vrees bestaat dat de netwerkapparatuur voor 5G door andere landen kan worden gebruikt om te spioneren. Daarbij wordt vooral gedacht aan apparatuur van Huawei uit China. Het kabinet heeft daarom extra eisen gesteld aan telecomproviders.

Supersnel mobiel internet moet als aanjager dienen voor nieuwe technologieën als autonoom rijden van voertuigen en kunstmatige intelligentie. Ook is het minder storingsgevoelig. Er werd in Nederland al langer geëxperimenteerd met 5G. KPN is ook niet het eerste telecombedrijf dat dit supersnelle internet aanbiedt. Vodafone begon eerder dit jaar al met zijn 5G-netwerk. Daarvoor maakte Vodafone gebruik van zogeheten 4G-frequentiebanden om de 5G-technologie toe te passen. Dat was mogelijk omdat nog maar een relatief klein aantal gebruikers toegang had tot 5G.