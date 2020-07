'Zeer sterke resultaten Signify'

Gepubliceerd op | Views: 818

AMSTERDAM (AFN) - Signify had weliswaar stevige druk op de omzet, die op vergelijkbare basis met bijna een kwart daalde, maar dat was een minder sterke afname dan analisten van ING hadden gevreesd. Bovendien liet het bedrijf zien door het snijden in de kosten in staat te zijn om de marges op peil te houden. Dat resulteerde in een "zeer sterke" kwartaalupdate.

Met name de afdelingen voor digitale oplossingen voor professionele klanten en digitale producten (waar zowel led-verlichting als thuisproducten onder vallen) deden het veel beter. Ook de vrije kasstroom was, mede door de verkoop van vastgoed, fors hoger dan de analisten hadden voorzien.

ING heeft een hold-advies voor Signify met een koersdoel van 18 euro. Het aandeel Signify stond vrijdag rond 10.55 uur 3,7 procent hoger op 26,60 euro.