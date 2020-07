Britse winkelverkopen in juni opnieuw sterk gestegen

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De verkopen in Britse winkels zijn vorige maand fors hoger uitgevallen. Door de versoepeling van coronamaatregelen konden meer winkels de deuren open. Dat had tot gevolg dat er qua volume 13,9 procent meer werd verkocht dan in mei, meldt het Britse statistiekbureau ONS.

Ook in mei stegen de verkopen al met 12 procent. De Britse winkelverkopen liggen, als de verkopen van brandstof worden meegeteld, nog maar 0,6 procent onder het niveau van februari. Dat was de laatste maand dat de Britse economie niet werd geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Als de verkoop van brandstof niet wordt meegeteld, zijn de verkopen zelfs hoger dan in februari.

De stijging was te merken bij alle soorten winkels, behalve verkopers van voedsel. Die ketens profiteerden tijdens de lockdown juist van het feit dat horeca gesloten bleef en hebben nu nog steeds hogere verkopen dan voor de crisis.

Het Britse consumentenvertrouwen bleef deze maand gelijk op -27. Economen hadden in doorsnee een lichte verbetering voorspeld.