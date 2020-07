AEX over breed front omlaag

quote: Vive tu vida positivamente schreef op 24 juli 2020 11:10:

AEX loopt mijlenver achter op the Yanks terwijl Nederland het veel beter voor elkaar heeft dan the USA.

Iedere dag weten the Yanks verder uit te lopen op de AEX en EU, hoe lang trappen we hier nog in?

AEX is zeer koopwaardig evenals de andere Nederlandse indices.



Tip: koop bijvoorbeeld TomTom, bedrijf gaat een belangrijke rol spelen in het toekomstige rijden.

Waarom denk je dat Nederland of iets breder Europa het beter voor elkaar heeft?Als je 20 of 30 jaar terugkijkt zie je dat er in Nederland weinig bedrijven bijgekomen zijn die echte global players zijn die er toe doen. Nmm is dat alleen ASML en dat bedrijf komt gewoon uit de stal van Phlips.Kijk naar de VS: Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Allemaal in betrekkelijk korte tijd gigantische bedrijven geworden die een stempel op de wereld drukken.Shell en Unilever horen bij de vorige generatie grote bedrijven. Toen brachten wij ook nog global players voort.Wie geef je in de toekomst meer kans, Tesla of Renault?Ik denk dus dat de VS het beter voor elkaar hebben en een economie hebben die een stuk flexibeler is dan die van de EU.Kijk, dat de VS nu een president heeft die bij de NPO weinig goeds kan doen, is voor de economische ontwikkeling op langere termijn echt niet van belang. Straks zit er weer een ander en kart die economie gewoon door.