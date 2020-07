AEX opent flink in het rood

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag flink in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgden voor een negatieve stemming. Op Beursplein 5 vielen de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify in goede aarde. ASML werd lager gezet na tegenvallende vooruitzichten van chipreus Intel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,8 procent in de min op 566,60 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 771,46 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,5 procent.

Chipmachinemaker ASML zakte 4,2 procent in de AEX na publicatie van de resultaten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipmaker kwam met sterke tweedekwartaalcijfers, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen. Ook loopt de uitrol van nieuwe chips volgens Intel vertraging op. Sectorgenoot ASMI verloor ook dik 4 procent.

Signify klom ruim 4 procent bij de middelgrote bedrijven. De verlichtingsfabrikant wist de omzetdaling in het tweede kwartaal beperkt te houden dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Op een omzet van 1,5 miljard euro boekte Signify een winst van 81 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst 50 miljoen euro. Het bedrijf geeft geen verwachting voor heel 2020 vanwege de coronacrisis.