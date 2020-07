'Openingsverlies voor Amsterdamse beurs'

Dit wordt de dag van de shorters en zwartkijkers. Zitten al maanden te smeken en te gillen om een daling, en daar is ie dan!

Wel jammer dat dit niet lang gaat aanhouden. Zodra Trump zijn mondkapje afdoet of de chinezen weer in Houston toelaat gaan of er in plaats van de verwachte 80.000 besmettingen er 85.000 zijn (minder sterke stijging dan verwacht) of welk ander onzinnig nieuws gaan het weer omhoog vrees ik.

Trouwens, ik zit short :-) ben er ook 1 van.