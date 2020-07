'Openingsverlies voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 3.367

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal vrijdag naar verwachting met verlies beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te openen. De oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgen voor een negatieve stemming bij beleggers. Op Beursplein 5 openden onder meer verlichtingsbedrijf Signify en fietsenfabrikant Accell de boeken.

De Chinese regering heeft de sluiting gelast van het Amerikaanse consulaat in Chengdu. Peking reageert daarmee op de sluiting van het Chinese consulaat in Houston. Washington besloot daartoe omdat hackers met steun van de Volksrepubliek vertrouwelijke informatie van onder meer bedrijven in de VS zou vergaren. De beurs in Shanghai ging vrijdag flink onderuit en leed een tussentijds verlies van 3 procent.

Op het Damrak zal ASML mogelijk bewegen op de resultaten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipmaker kwam met sterke tweedekwartaalcijfers, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen wat tegen. Ook loopt de uitrol van nieuwe chips volgens Intel vertraging op. Het aandeel Intel kelderde in de nabeurshandel met zo'n 10 procent.

Signify

Verlichtingsfabrikant Signify wist de omzetdaling in het tweede kwartaal beperkt te houden dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief de overname daalde de omzet met 22,5 procent. Op een omzet van 1,5 miljard euro boekte Signify een winst van 81 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog 50 miljoen euro. Het bedrijf geeft geen verwachting voor heel 2020 vanwege coronacrisis.

Accell boekte in de eerste jaarheft een omzet van 676,9 miljoen euro en een nettowinst van 28,6 miljoen euro. De fietsenfabrikant verwacht dat het bedrijfsresultaat in heel 2020 lager zal uitvallen dan in 2019.

Nedap

Technologiebedrijf Nedap wist zijn omzet ondanks de coronacrisis vrijwel gelijk te houden in de eerste zes maanden van dit jaar. De winst viel wel wat lager uit. Volgens topman Ruben Wegman zijn er ondanks de crisis ook kansen ontstaan. Een prognose voor de rest van het jaar geeft Nedap niet vanwege de onzekerheden rond de pandemie.

Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) voerde de omzet en winst in de eerste jaarhelft op, ondanks de uitdagende omstandigheden door de virusuitbraak. De vraag naar de producten waar Acomo in handelt bleef echter onverminderd hoog en het bedrijf is volledig operationeel gebleven ondanks de coronamaatregelen.

De euro was 1,1606 dollar waard tegen 1,1617 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 40,98 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 43,30 dollar per vat.