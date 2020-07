Beurzen Azië lager door spanningen China en VS

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: Azië, China, Verenigde Staten

TOKIO (AFN) - De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag forse verliezen zien. De oplopende spanningen tussen de economische grootmachten China en de Verenigde Staten zorgden voor een negatieve stemming op de beursvloeren. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de flinke koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De belangrijke financiële markten in Tokio waren dicht vanwege een vakantieperiode in Japan.

De hoofdindex in Shanghai raakte tussentijds 3 procent kwijt. Peking liet vrijdag weten Washington de opdracht te hebben gegeven om het Amerikaanse consulaat in Chengdu, een stad van circa 10 miljoen inwoners in centraal China, te sluiten. Eerder deze week werd China door de Amerikanen gedwongen om het Chinese consulaat in de Texaanse stad Houston te sluiten vanwege verdenkingen van spionage en diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom.

In Hongkong leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van ruim 2 procent. Het Chinese technologiebedrijf Tencent verloor 5 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,2 procent onder aanvoering van de Australische banken en oliebedrijven. De Kospi in Seoul verloor 0,6 procent.