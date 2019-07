Wisselend beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 356

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag een wisselend beeld zien. De beurshandel wordt gedomineerd door kwartaalresultaten van een aantal grote bedrijven. Onder meer vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en telecom- en mediagigant AT&T openden de boeken. Ook werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar grote techbedrijven is begonnen.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur 0,5 procent lager op 27.224 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 3009 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij, op 8280 punten.

Boeing leed in de afgelopen periode een verlies van bijna 3 miljard dollar, na een buitengewone last van 5 miljard dollar vanwege het wereldwijd aan de grond houden van de 737 MAX-toestellen. Dat geld wordt gebruikt om luchtvaartmaatschappijen te compenseren omdat er al maanden niet met de vliegtuigen mag worden gevlogen na twee crashes in korte tijd. De vliegtuigbouwer verloor 2,9 procent.

Snapchat

Ook de cijfers van Caterpillar (min 4,3 procent) konden beleggers niet bekoren. De fabrikant van onder meer bulldozers en graafmachines was voorzichtiger over zijn winstverwachting voor het hele jaar. Telecom- en mediabedrijf AT&T behaalde een lagere winst door een teruglopend aantal klanten voor zijn betaal-tv. Het bedrijf voerde zijn omzet wel op en kreeg er 3,1 procent bij.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, steeg 15,5 procent. Snap heeft in het afgelopen kwartaal de sterkste groei van gebruikers als beursgenoteerde onderneming ooit laten zien. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg tot 203 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal toen het ging om 190 miljoen.

Facebook

Facebook opent de boeken na het slot van de handelsdag. Het socialemediabedrijf (min 0,5 procent) heeft een recordboete van 5 miljard dollar gekregen van toezichthouder FTC vanwege verschillende privacyschandalen. Daarnaast betaalt Facebook 100 miljoen dollar aan beurswaakhond SEC.

Verder werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een kartelonderzoek naar grote technologiebedrijven is begonnen. Behalve Facebook wordt ook naar Apple Amazon en Google-moeder Alphabet gekeken. Het onderzoek draait om mogelijke concurrentieverstoring op internetplatforms, sociale media en webwinkeldiensten. De koersen van die grote techbedrijven staan tot 1,3 procent lager.

De euro noteerde op 1,1143 dollar, evenveel als bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 56,63 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 64,07 dollar per vat.