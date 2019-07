'InsingerGilissen moet vrezen voor claims'

Ik heb in begintijd van Stroeve (rond 1990)korte tijd geld aan hen toevertrouwd. Jong en onervaren. Heb hen daarmee aan flink veel provisie inkomsten geholpen. Werd er zelf niet wijzer van. Na twee jaar opgedoekt. Had geen trek om langer als melkkoe te dienen voor die boevenbende. Slecht 1 doel. Hoe krijg ik úw €€ in míj´n pocket.