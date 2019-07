Caterpillar voorzichtiger over winst

Gepubliceerd op | Views: 65

DEERFIELD (AFN) - Het Amerikaanse Caterpillar, 's werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks, is voorzichtiger over zijn winstgevendheid in het hele jaar, vanwege de stijgende materiaalkosten en zwakkere verkopen in Azië.

Caterpillar handhaaft zijn prognose voor een winst per aandeel in een bandbreedte van 12,06 tot 13,06 dollar, maar denkt wel dat die aan de onderkant van de ramingen zal uitkomen. Het concern wijst onder meer op de importheffingen die ervoor zorgen dat grondstoffen duurder worden. De omzet ging in het tweede kwartaal met 3 procent omhoog tot 14,4 miljard dollar, geholpen door hogere verkopen van machines en gestegen verkoopprijzen. Daar stonden wel negatieve wisselkoerseffecten tegenover.

De nettowinst bedroeg in het afgelopen kwartaal ruim 1,6 miljard dollar tegen 1,7 miljard dollar een jaar eerder. In de handel voorbeurs op Wall Street het aandeel Caterpillar in het rood.