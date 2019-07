GSK positiever over jaarwinst

Gepubliceerd op | Views: 273

LONDEN (AFN) - De Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) is optimistischer over zijn winstgevendheid in het hele jaar. GSK denkt dat de aangepaste winst per aandeel minder sterk zal dalen dan eerder voorzien.

De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar met 3 tot 5 procent dalen, terwijl eerder op een krimp met 5 tot 9 procent werd gerekend. Het bedrijf meldde verder dat de omzet in het tweede kwartaal met 5 procent is gegroeid tot 7,8 miljard pond, omgerekend bijna 8,8 miljard euro. Dat was onder meer te danken aan een hogere verkoop van vaccins.