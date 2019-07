Lagere winst op gestegen omzet AT&T

Gepubliceerd op | Views: 314

DALLAS (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse telecom- en mediagigant AT&T heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald op een hogere omzet. Het is voor het eerst in vier jaar dat AT&T een lagere kwartaalwinst behaald, mede onder druk van het verlies van klanten voor zijn betaal-tv.

De nettowinst zakte naar 3,7 miljard dollar, van 5,1 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg tot 45 miljard dollar tegen 39 miljard dollar vorig jaar. Dat was vooral te danken aan de in juni vorig jaar afgeronde overname van Time Warner. AT&T is in een felle concurrentieslag verwikkeld met diensten als Netflix en Disney en ziet klanten voor zijn betaaltelevisie vertrekken, al kwamen er wel nieuwe klanten voor telefonie bij.