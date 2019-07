Pensioenfonds PostNL staat er minder goed voor

Gepubliceerd op | Views: 2.011 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

GRONINGEN (AFN) - Het pensioenfonds van PostNL is er in het tweede kwartaal minder goed voor komen te staan. Volgens het fonds komt dit vooral door een sterke daling van de rente. De rente op relatief veilige staatsobligaties daalde zelfs tot een historisch laag punt. Daarnaast was sprake van een beweeglijke aandelenmarkt.

De zogeheten actuele dekkingsgraad zakte naar 110,1 procent per eind juni. Dat betekende een daling met 3 procentpunt in vergelijking met eind maart. Hierdoor kwam de beleidsdekkingsgraad, een voortschrijdend cijfer over twaalf maanden, uit op 114,2 procent. Dat was een kwartaal terug nog 115,3 procent.

De graadmeters laten zien in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen en zijn bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen of de mogelijkheid tot indexeren.

Overigens liggen de cijfers van het pensioenfonds van PostNL nog altijd flink hoger dan die van grote pensioenfondsen als PME, PMT, PFZW en ABP die onlangs voor de dreiging van kortingen waarschuwden. Het fonds van PostNL kwam begin dit jaar nog met een bescheiden verhoging van de pensioenen.