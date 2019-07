'AkzoNobel verrast met resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 755

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van AkzoNobel over het tweede kwartaal waren beter dan verwacht door marktvorsers bij KBC Securities. Dat is ook de aanleiding voor de Belgische bank om de richtprijs tot 85 euro per aandeel te verhogen, van 80 euro.

De kenners onderstrepen de verbetering in de winstgevendheid. AkzoNobel voerde het rendement (return on sales) op tot 13,7 procent van 12,1 procent een jaar geleden. Het bedrijf ligt hiermee naar eigen zeggen goed op koers om zijn doelstelling van 15 procent in 2020 te halen.

Volgens de analisten zijn de betere winstcijfers het gevolg van prijzendiscipline en kostenverlagingen. Verder waarschuwen ze dat de prestatie van AkzoNobel sterk samenhangt met de tijd van het jaar. Het tweede kwartaal valt vaker beter uit dan bijvoorbeeld het eerste kwartaal.

Sterkste stijger

De analisten bij ING zijn wat minder jubelend over de cijfers. Zij wijzen op een eenmalige meevaller die de winstresultaten positiever doet uitkomen dan onderliggend het geval is. Daarnaast merkt ING net als KBC op dat de beste prestaties van verfproducenten vaak in het tweede kwartaal vallen. De marktkenners bij ING blijven bij hun eerdere oordeel dat het voor AkzoNobel lastig wordt om volgend jaar zijn doelstelling voor winstgevendheid te halen.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies. ING handhaaft eveneens een hold-advies met een koersdoel van 82,50 euro. Het aandeel AkzoNobel stond woensdag omstreeks 10.00 uur 4,1 procent hoger op 85,90 euro. Daarmee was het bedrijf de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index.