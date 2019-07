'Resultaten Flow Traders beneden verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Flow Traders heeft in het tweede kwartaal lagere inkomsten behaald dan verwacht. Dat schrijft KBC Securities in een analistenrapport na de cijfers van de beursintermediair. Die misser wordt deels gecompenseerd door beter dan verwachte kostenbesparingen, stellen de marktvorsers.

De nettohandelsinkomsten daalden in het tweede kwartaal met 15 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar, tot 54 miljoen euro. Analisten hielden wegens relatieve rust op de beurzen al rekening met een afname, maar KBC schatte de handelsinkomsten voor het tweede kwartaal op 56,7 miljoen euro. Ook de waarde van de verhandelde producten in Noord- en Zuid-Amerika stelde teleur, aldus de Belgische bank.

Dat de operationele kosten in de eerste zes maanden zijn gedaald, is volgens KBC dan weer een positieve verrassing. Flow Traders voerde zijn personeelsbestand in dezelfde periode namelijk op.

KBC hanteert een buy-advies en koersdoel van 32 euro voor Flow Traders. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.25 uur 5,5 procent lager op 24,06 euro.