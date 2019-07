Akzo en KPN stijgen op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 466

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag iets hoger begonnen aan een nieuwe drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen openden overwegend met kleine winsten. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van de AEX-fondsen AkzoNobel en KPN goed ontvangen. Chipbedrijf ASMI, dat ook met cijfers kwam, werd eveneens flink hoger gezet. Beursintermediair Flow Traders, die de winst zag kelderen, ging onderuit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 583,15 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 830,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,2 procent.

AkzoNobel klom 2,7 procent bij de hoofdfondsen. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal het operationeel resultaat flink op te voeren, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. KPN volgde met een plus van 2,1 procent. Het telecomconcern is iets positiever gestemd over zijn winstverwachting voor dit jaar.

In de MidKap kreeg ASMI er 4,8 procent bij. De toeleverancier aan de chipindustrie behaalde in het tweede kwartaal een hogere omzet en orderontvangst dan het bedrijf zelf had verwacht. ASMI kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aan voor de periode 2019-2020. Flow Traders zakte 3,3 procent. De beursintermediair kampte in het eerste halfjaar met een verminderde handelsactiviteit.