Ctac verlaagt verwachtingen voor 2019

DEN BOSCH (AFN) - Ctac heeft zijn verwachtingen voor het lopende jaar neerwaarts bijgesteld. De automatiseerder gaat er vanuit dat zowel de omzet als het nettoresultaat lager uitkomt dan waar het bedrijf eerder op rekende. De onderneming kampt onder meer met terughoudenheid bij klanten om grote projecten te starten.

Gedurende het rapportageproces over het tweede kwartaal spitte Ctac zijn jaareindeverwachting qua omzet en marge intensief door. Meerdere ontwikkelingen bleken een eerder onvoorzien negatief effect uit te oefenen. Zo moest de automatiseerder extra kosten maken na het afsluiten van een reeks nieuwe contracten. Ook het terugtreden van de financieel directeur zorgde voor onverwachte uitgaven.

"We betreuren het zeer dat we de hierboven vermelde onvoorziene zaken naar verwachting niet gedurende het jaar 2019 zullen kunnen compenseren. Er is ons alles aan gelegen om deze gang van zaken zo snel mogelijk te keren", aldus topman Henny Hilgerdenaar.