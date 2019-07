'Akzo en KPN in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.295

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten beginnen. Beleggers maken zich op voor een nieuwe drukke cijferdag. Op het Damrak kwamen de AEX-fondsen AkzoNobel en KPN met resultaten. Ook beursintermediair Flow Traders opende de boeken.

Aan het handelsfront meldde persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en andere hoge regeringsfunctionarissen uit de Verenigde Staten komende maandag afreizen naar China voor persoonlijk overleg over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Naar verluidt verblijven Lighthizer en zijn team tot en met woensdag in Shanghai.

In het Verenigd Koninkrijk legt de Britse premier Theresa May woensdag na het vragenuurtje in het parlement haar functie neer. Haar opvolger en partijgenoot Boris Johnson wordt in de middag als nieuwe premier geïnstalleerd.

Mogelijke opvolger topman

Verfconcern AkzoNobel wist afgelopen kwartaal het operationeel resultaat flink op te voeren, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf wijst naar kostenverlagingen en betere prijzen voor zijn verf als redenen voor de betere winstgevendheid.

KPN is iets positiever gestemd over zijn winstverwachting voor dit jaar. Het telecomconcern denkt nu dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dit jaar bescheiden zal toenemen, terwijl eerder werd gezegd dat het resultaat in lijn zou liggen met vorig jaar. KPN maakte geen nieuws bekend over een mogelijke opvolger voor topman Maximo Ibarra, die in juni liet weten per eind september te vertrekken.

Hogere omzet

Flow Traders kampte in het eerste halfjaar met een verminderde handelsactiviteit. Volgens de beursintermediair kwam dat vooral door geopolitieke ontwikkelingen. Onder de streep hield de dienstverlener 33 miljoen euro over, dat is een daling van bijna driekwart ten opzichte van een jaar eerder.

ASM International (ASMI) kwam dinsdag nabeurs met cijfers. De toeleverancier aan de chipindustrie behaalde in het tweede kwartaal een hogere omzet en orderontvangst dan het bedrijf zelf had verwacht. ASMI kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aan voor de periode 2019-2020.

Ajax

Ook Ajax staat in het nieuws. De Telegraaf meldde dat het Amerikaanse biermerk Budweiser de beursgenoteerde voetbalclub gaat sponsoren voor een bedrag van ruim 12 miljoen euro.

De euro was 1,1145 dollar waard tegen 1,1153 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 57,06 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 64,10 dollar per vat.