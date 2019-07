Moeder Makro wijst Tsjechisch overnamebod af

Gepubliceerd op | Views: 526

BERLIJN (AFN) - Het Duitse groothandelsbedrijf Metro heeft een overnamebod van bijna 6 miljard euro afgewezen. Het bod van EP Global Commerce VI, van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský en zijn beleggingspartner Patrik Tkáč geeft "de fundamentele waarde" van de onderneming niet weer, zo liet het moederbedrijf van groothandelsketen Makro in een verklaring weten.

Křetínský heeft via zijn investeringsvehikel al een belang van 10,9 procent in Metro en heeft steun van grootaandeelhouder Haniel Finance Deutschland, dat 15 procent bezit. Metro roept aandeelhouders echter op om geen actie te ondernemen. Bij de onderneming werken in 36 landen meer dan 150.000 mensen.

Metro is al een aantal jaar bezig met een transformatie van breed retailconcern naar specifiek groothandelsbedrijf. Vroeger behoorde ook de MediaMarkt tot Metro, maar die elektronicaketen werd in 2017 als onderdeel van detailhandelstak Ceconomy afgesplitst.

In het derde kwartaal van zijn boekjaar zag Metro het bedrijfsresultaat (ebitda) uitkomen op 316 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 305 miljoen euro. Ondanks tegenwind in Rusland en negatieve wisselkoerseffecten dikten de vergelijkbare opbrengsten met 3,4 procent aan.