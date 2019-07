KPN iets positiever over winstverwachting

Gepubliceerd op | Views: 217

DEN HAAG (AFN) - Telecomconcern KPN is iets positiever gestemd over zijn winstverwachting voor dit jaar. Het bedrijf denkt nu dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dit jaar bescheiden zal toenemen, terwijl eerder werd gezegd dat het resultaat in lijn zou liggen met vorig jaar.

In het tweede kwartaal zette KPN een bedrijfsresultaat in de boeken van 594 miljoen euro, een stijging van ruim 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarbij profiteerde KPN van kostenbesparingen en ingrepen om de organisatie te versimpelen. De omzet zakte met meer dan 3 procent tot 1,36 miljard euro, door de aanhoudend felle concurrentie op de mobiele en zakelijke markt.

KPN maakte geen nieuws bekend over een mogelijke opvolger voor topman Maximo Ibarra, die in juni liet weten per eind september te vertrekken vanwege "dringende familiaire redenen". Zijn vertrek kwam als een verrassing op de financiële markten en voor KPN zelf. Ibarra gaat aan de slag bij betaaltelevisiebedrijf Sky Italia. KPN heeft al gezegd niet te zullen tornen aan de strategie na de exit van Ibarra.