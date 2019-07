Gepubliceerd op | Views: 1.550

AMSTERDAM (AFN) - Het Amerikaanse Budweiser gaat Ajax sponsoren voor een bedrag van ruim 12 miljoen euro. Het grootste biermerk ter wereld wil de Nederlandse topclub én sensatie van het afgelopen Champions League seizoen inzetten als poort naar Europa, meldt De Telegraaf.

Het grootste biermerk ter wereld wil Europa veroveren en schenkt vanaf woensdag zijn vertrouwen aan Ajax. Ajax ontvangt van de nieuwe partner tot medio 2025 in totaal ruim 12 miljoen euro, een bedrag dat het leeuwendeel van de hoofdsponsors in de eredivisie niet eens betaalt. Budweiser is in Nederland bekend onder de naam Bud en noemt zich de King of Beers.

Het merk gaat de strijd aan met Heineken en wil zichtbaar worden in Europa. Een pikant detail van het partnership met Ajax is dat Heineken de biersponsor in de Johan Cruijff ArenA is.