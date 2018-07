Hogere winst telecomgigant AT&T

Gepubliceerd op | Views: 331

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst behaald, op een lagere omzet. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf na het slot op Wall Street bekendmaakte.

De nettowinst was 5,1 miljard dollar, tegen 3,9 miljard dollar een jaar eerder. De totale omzet bedroeg 39 miljard dollar, tegenover 39,8 miljard dollar vorig jaar. AT&T is positiever geworden over de winst in heel 2018.

Het concern rondde op 14 juni de overname af van mediabedrijf Time Warner, nadat de deal ter waarde van 85 miljard dollar eerder op nog mededingingsbezwaren stuitte.