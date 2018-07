Onbegrijpelijk dat de Chinezen hier in trappen. Alle banken en verzekeraars op dit continent zijn insolvabel ! De westerse maatschappij wordt in stand gehouden door corruptie en proberen hun straatje schoon te vegen aan degene die geloven er nog aan te kunnen verdienen.

Ook dit is een piramidespel !



Olie B Bommel





Olie B Bommel