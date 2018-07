'Chinese Fosun overweegt overname Ageas'

Gepubliceerd op | Views: 772 | Onderwerpen: China

BRUSSEL (AFN) - Het Chinese conglomeraat Fosun International overweegt een gehele of gedeeltelijke overname van de Belgische verzekeraar Ageas. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg.

Fosun heeft al een belang van 3 procent in Ageas terwijl het eveneens Chinese Ping Ang de grootste aandeelhouder is met 5 procent. Er wordt naar verluidt gepraat met adviseurs over de opties, waaronder een vergroting van het belang door Fosun of samenwerking met partners bij een opsplitsing van Ageas. Er is nog geen definitief besluit genomen en Fosun kan besluiten af te zien van een deal, aldus de bronnen.

De beurswaarde van het in Brussel genoteerde Ageas bedraagt circa 8,9 miljard euro.