ASMI rekent op hogere orderontvangst

ja, ja, mooie beloften .. na Q1 werd er ook van alles beloofd.

Pak er de Outlook na Q1 eens bij (beloften voor Q2), en zie :



ASMi scoort aan de onderkant van de zelf afgegeven outlook.

Niet sneller gegroeid dan de markt, ondanks dat dat na Q1 wel beloofd werd.



Q2 2018 was beter dan Q1 2018, maar slechter dan Q2 2017. Wat doe je als je achterblijft bij de verwachting ? Mooie beloften doen ..



Heel benieuwd of de markt er in trapt. Na de Q1 cijfers trapte de markt er niet in. De beurskoers dook naar beneden.





Enfin, eerst de Q2 cijfers van ASM PT afwachten. Die komen deze nacht ..