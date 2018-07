ASMI rekent op hogere orderontvangst

Gepubliceerd op | Views: 585

ALMERE (AFN) - ASM International (ASMI) rekent voor het derde kwartaal op een hogere orderontvangst dan in het tweede kwartaal. Dat maakte de toeleverancier aan de chipindustrie dinsdag nabeurs bekend.

De orderinstroom komt in het lopende kwartaal uit op 200 miljoen tot 230 miljoen euro. In het tweede kwartaal was dat bijna 176 miljoen euro. Verder voorziet ASMI voor het derde kwartaal een omzet van 180 miljoen tot 200 miljoen euro, tegen bijna 209 miljoen euro in de afgelopen periode. In het tweede kwartaal van 2017 bedroeg de orderinstroom 206 miljoen euro, met een omzet van 214,5 miljoen euro.

Het operationeel resultaat bedroeg in de afgelopen periode 38,3 miljoen euro, tegen 42,7 miljoen euro een jaar eerder. Op nettobasis werd een winst behaald van 59,4 miljoen euro. Dat was 154,5 miljoen euro vorig jaar, toen werd geprofiteerd van het afstoten van een deel van het belang in het Aziatische ASMPT.

Omzet

ASMI gaf verder aan op basis van de huidige marktomstandigheden te verwachten dat de omzet in de tweede helft van dit jaar hoger zal uitvallen dan in eerste helft. Het bedrijf denkt sneller te kunnen groeien dan de markt.

De bruto winstmarge kwam in de afgelopen periode uit op 42,1 procent, tegen 37,8 procent in de voorgaande periode en 43,4 procent een jaar eerder. ASMI had al aangegeven op een hogere marge te rekenen dan in het eerste kwartaal van dit jaar.