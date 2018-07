AEX sluit op hoogste stand sinds 2001

Ja ik zie de stijgingen ook. Goed vertelt hoor b.v. Mittal + 5,4% , maar waarom............

Het is hier net als de krant van morgen, die vandaag bespreekt. Mittal grootste stijger + 5,4%

En dat is het dan weer..... Tsjonge tsjonge, journalistiek van de bovenste plank.

Olie stijgt fors, Shell vandaag ook, maar op het eind, pats naar beneden.

Zijn dat jullie vrienden op de vloer???? Ja, dan kun je er niks over zeggen logisch, maar dat is juist het probleem met deze site. Je denkt toch niet dat ik Premium neem met zoveel onkunde/niet melden waar het om gaat!!!!

Bah, bah, bah....